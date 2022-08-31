Скрытая мобилизация докатилась до москвы – разведка

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Прихована мобілізація докотилася до великих російських міст — йдеться про москву і санкт-петербург. Таким чином російські воєнні злочинці планують укріпити оборону тимчасово окупованого Криму новим «гарматним м’ясом».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, військові комісаріати Московської та Ленінградської областей, в тому числі самої столиці рф та санкт-петербургу, отримали вказівки щодо масового призову на військову службу місцевих жителів.

За даними ГУР, призваними під час прихованої мобілізації москвичами та пітерцями будуть комплектуватися військові частини дислоковані в Криму.

Крім того, з метою доукомплектування військових частин на окупованому півострові, командувачем Південного військового округу генерал армії Олександр Дворніков ухвалив рішення відправити в Крим 1 тис. 200 військовослужбовців строкової служби.

Військовослужбовцям не пропонують підписувати контракт, що може свідчити про економію коштів та небажання виплачувати всіх визначених законодавством рф надбавок.

1 тис. 200 солдатам платитимуть близько 5 тис. рублів (82 дол.).

Економія державних російських коштів також відбудеться і за рахунок невиплати компенсації у разі загибелі військовослужбовців, адже участь строковиків у бойових діях рф заперечує.