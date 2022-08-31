Пожар вспыхнул в оккупированном Крыму

https://racurs.ua/n174271-pojar-vspyhnul-v-okkupirovannom-krymu-video.html

Ракурс

Пожежа спалахнула в тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, виникла пожежа в нафтобазі, або у великих магазинах біля неї.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Окрім цього, інформацію про пожежу поширили Телеграм-канали окупованого півострова. Відомо, що з 6.00 ранку 31 серпня місцеві пабліки пишуть, що у Красногвардійському районі окупованого Криму спалахнула потужна пожежа.

Над місцем події видно густий стовп чорного диму. Окупаційна «влада» загоряння не коментувала.

У соцмережах повідомляють, що горить магазин «Доброцен» та склад «Мегабуду», начебто сталося коротке замикання, або ж стверджують, що палає нафтобаза.