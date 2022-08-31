Разведка Британии рассказала о фронте под Херсоном - детали

https://racurs.ua/n174270-razvedka-britanii-rasskazala-o-fronte-pod-hersonom-detali.html

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Розвідка Великої Британії повідомила, що українським військовослужбовцям вдалося місцями посунути лінію фронту на півдні і росія напевно спробує посилювати ці ділянки. Про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про війну в Україні за 31 серпня.

Розвідка зазначає, що Збройні сил України з 29 серпня продовжують атакувати південне угруповання російської армії на кількох напрямках.

Українські сили посунули лінію фронту назад у деяких місцях, скориставшись тим, що російська лінія оборони там відносно нещільна. Згідно зі своїми доктринами, москва зараз ймовірно спробує «затикати дірки» за допомогою спеціальних мобільних резервних груп. Серед них, ймовірно, будуть деякі зі східного угруповання військ, — пишуть в огляді.

Також в огляді йдеться, що москва далі шукає варіанти отримати підкріплення для своїх сил, кинутих проти України. Скоріше за все кремль спрямує проти України «добровольчі батальйони» новоствореного третього армійського корпусу, які 24 серпня вирушили зі своєї бази під москвою.