Потери армии рф посчитал Генштаб

https://racurs.ua/n174269-poteri-armii-rf-poschital-genshtab-video.html

Ракурс

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати воєнних злочинців росії станом на 31 серпня. За минулу добу окупанти втратили приблизно 350 військових, 20 танків, 18 броньованих машин, 12 артилерійських систем, три РСЗВ та іншу техніку.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках, — йдеться у повідомленні.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: