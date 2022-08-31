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Втрати армії рф порахував Генштаб
Втрати армії рф порахував Генштаб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174269-vtraty-armiyi-rf-porahuvav-genshtab-video.htmlРакурс
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати воєнних злочинців росії станом на 31 серпня. За минулу добу окупанти втратили приблизно 350 військових, 20 танків, 18 броньованих машин, 12 артилерійських систем, три РСЗВ та іншу техніку.
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках, — йдеться у повідомленні.
Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:
танків — 1 тис. 974 (+20) од,
бойових броньованих машин — 4 тис. 312 (+18) од,
артилерійських систем — 1 тис. 91 (+12) од,
РСЗВ — 285 (+3) од,
засоби ППО — 152 (+1) од,
літаків — 234 од,
гелікоптерів — 204 од,
безпілотники оперативно-тактичного рівня — 849 (+2),
крилаті ракети — 196,
кораблі /катери — 15 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 236 (+19) од,
спеціальна техніка — 103.
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