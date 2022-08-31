В Новой Каховке ярко горит склад боеприпасов россиян

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Ракурс

На території тимчасово окупованої Нової Каховки у Херсонській області 31 серпня пролунали вибухи. У соцмережах вже з’явилися відео наслідків удару, ймовірно, Збройних сил України.

28 серпня ЗСУ вже влучали в базу окупантів на території колишнього приладобудівного заводу «Сокіл», який існував у період з 1960 по 2013 роки. Місцеві мешканці тоді повідомляли, що по заводу влучили п’ять снарядів.

29 серпня російські окупанти оголосили евакуацію у місті. Жителі Нової Каховки, які мають російські сім-карти, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Також оголосили про необхідність укриття в підвалах у разі небезпеки. Тим часом перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський порадив українцям на окупованих територіях перебувати в безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та перевірити аптечки першої медичної допомоги. Також він закликав людей, які живуть поруч із військовими обʼєктами окупантів, тимчасово переїхати в інше місце.

Нагадаємо, 29 серпня у командуванні «Південь» сьогодні підтвердили, що Збройні сили України розпочали військову операцію на Херсонщині. ЗСУ просять українців набратися терпіння.