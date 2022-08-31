У штабі колаборантів в Бердянську пролунав вибух (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n174274-u-shtabi-kolaborantiv-v-berdyansku-prolunav-vybuh-foto.html

Ракурс

У штабі колаборантів в окупованому Бердянську 31 серпня пролунав вибух. Йдеться про колаборантську організацію «Мы вместе с россией». Інформації про постраждалих наразі немає.

Відомо, що у будівлі, де стався вибух, працюють зрадники, які беруть активну участь у підготовці до так званого референдуму за приєднання до росії.