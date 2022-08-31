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Ракурс
У штабі колаборантів в Бердянську пролунав вибух (ФОТО)

У штабі колаборантів в Бердянську пролунав вибух (ФОТО)

31 сер 2022, 13:55
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У штабі колаборантів в окупованому Бердянську 31 серпня пролунав вибух. Йдеться про колаборантську організацію «Мы вместе с россией». Інформації про постраждалих наразі немає.





Відомо, що у будівлі, де стався вибух, працюють зрадники, які беруть активну участь у підготовці до так званого референдуму за приєднання до росії.

Джерело: Ракурс


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