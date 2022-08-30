ВСУ получили от США вооружение для контрнаступления. Фото: gagadget.com

https://racurs.ua/n174258-vsu-poluchili-ot-ssha-voorujenie-dlya-kontrnastupleniya-na-uge-snn.html

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Сполучені Штати Америки передали Україні зброю для великого контрнаступу на півдні, щоб звільнити захоплені території від російських окупантів.

Упродовж кількох місяців Адміністрація президента Джо Байдена передавала українській стороні необхідне озброєння. Україна запросила відповідну зброю, а Вашингтон виконав ці запити. Зокрема, вони передбачали постачання додаткових боєприпасів, артилерії та систем Javelin. Про це повідомило СNN із посиланням на представника Білого дому.

Все необхідне для ЗСУ озброєння надійшло за останні два місяці у межах кількох пакетів американської допомоги. Було відомо, яке озброєння передається Україні, але не розголошувалося, що вона передбачається для контрнаступу.

Також СNN пише, що Міністр оборони США Ллойд Остін і генерал Марк Міллі регулярно спілкувалися з українськими колегами, щоб визначити конкретну зброю для цілей на півдні.

Нагадаємо, 29 серпня CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників США повідомило, що Збройні сили України почали операцію з «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу. Американські повідомляли, що контрнаступ українських військ включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

Джерело: СNN