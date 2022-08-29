ЗСУ ще не починали, це підготовка - джерела CNN про удари на півдні

https://racurs.ua/ua/n174213-zsu-sche-ne-pochynaly-ce-pidgotovka-djerela-cnn-pro-udary-na-pivdni.html

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Збройні сили України почали операцію з «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу.

Про це повідомило CNN з посиланням на двох високопоставлених чиновників США.

Формування — це стандартна військова практика, яка передбачає завдавання ударів по базах озброєння, командних пунктах, складів боєприпасів. Таким чином військові готують плацдарм для майбутнього контрнаступу.

Джерела CNN стверджують, що контрнаступ включатиме поєднання повітряних і наземних операцій.

росія, яка також посилено готувалась до бойових дій на Півдні, змогла розгорнути на передовій менше половини запланованих сил.

Збройні сили України розпочали наступальні дії на кількох напрямках на Південному фронті для звільнення окупованих територій, — повідомила 29 серпня речник оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

Усі подробиці будуть після проведення операції, додала вона.

За словами високопоставленого американського чиновника, багато підрозділів, які росія організовує в тактичні групи на полі бою (БТГ), до складу яких входять піхота, танки, артилерія та протиповітряна оборона, розгортаються у меншому складі, ніж це передбачено, у деяких не вистачає «навіть половини звичайної живої сили».

Тим часом росіяни оголосили про евакуацію у Новій Каховці.