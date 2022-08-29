Окупанти оголосили евакуацію у Новій Каховці - що відомо про наступ на півдні

https://racurs.ua/ua/n174211-okupanty-ogolosyly-evakuaciu-u-noviy-kahovci-scho-vidomo-pro-nastup-na-pivdni.html

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У Новій Каховці російські окупанти 29 серпня оголосили евакуацію.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Жителі Нової Каховки, які мають російські сім-карти, отримали повідомлення від окупаційної влади про евакуацію з робочих місць. Також оголосили про необхідність укриття в підвалах у разі небезпеки, сказав «Суспільному» міський голова Володимир Коваленко.

Тим часом перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський порадив українцям на окупованих територіях перебувати в безпечних місцях, зробити запаси їжі та води та перевірити аптечки першої медичної допомоги.

Також він закликав людей, які живуть поруч із військовими обʼєктами окупантів, тимчасово переїхати в інше місце.

У Херсоні та області 29 серпня припинилося електропостачання, по обіді воно почало відновлюватися.

У місті чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти «Суспільного».

Також про вибухи повідомляють в Миколаєві. В області оголошена повітряна тривога.

У командуванні «Південь» сьогодні підтвердили, що Збройні сили України розпочали військову операцію на Херсонщині. Однак спочатку її потрібно завершити, і вже тоді оцінювати результати.

Новини з Херсонщини всіх надихнули, але українцям треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Про це на брифінгу заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

За її словами, окупанти досить давно підтягували свої сили й збирали резерви. Однак ЗСУ регулярно знищували російську військову техніку, склади з боєзапасом та установки протиповітряної оборони. Все це все послабило ворога.

Оперативне угруповання військ «Каховка» повідомляло, що так званий 109 полк днр відійшов від деяких своїх позицій у Херсонській області. Водночас російські десантники, які мали їх прикривати, втекли.