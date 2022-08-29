ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів. Фото:

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Ракурс

Перша лінія оборони російських окупантів в Херсонській області 29 серпня була прорвана українською армією.

Збройні сили України витіснили окупантів принаймні на одній ділянці. Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки відійшли зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники теж втекли з поля бою. Про це 29 серпня повідомило оперативне угрупування «Каховка» у Facebook.

109 полк ДНР відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою, — йдеться в повідомленні.

Також було опубліковане відео за участю російського солдата. Окупант зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

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Керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі «Суспільному» підтвердила, що окупанти відійшли зі своїх позицій. Також повідомляється, що на Херсонщині відсутнє електропостачання.

А в коментарі «Громадському» Гуменюк розповіла, що українська армія розпочала наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

Нагадаємо, позиції російських військових на території тимчасово окупованої Херсонщини були обстріляні Збройними силами України. Захисники поцілили в склади боєприпасів і військову частину противника Херсоні.

Джерело: «Суспільне», «Громадське»