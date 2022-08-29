В Україні ліквідували «вагнерівця», який готував дітей до війни. Фото: Іраклій Комахідзе

https://racurs.ua/ua/n174204-v-ukrayini-likviduvaly-vagnerivcya-yakyy-gotuvav-ditey-do-viyny-foto.html

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Російський найманець приватної військової кампанії «вагнера» ліквідований в Україні.

Збройні сили України знищили євгена свиридова. Цей окупант не лише воював проти українців на війні, але й був вихователем мілітаризованого дитячого загону, так званого «путлерюгенд» у російському воронежі. Про це 29 серпня повідомив волонтер та блогер-розслідувач Іраклій Комахідзе у Facebook.

Кілька днів тому Збройні сили України ліквідували знатного вихователя воронезького «путлерюгенд» євгена свиридова, який воював у складі пвк «Вагнера», — написав волонтер.

Також розслідувач показав фото ліквідованого бойовика та його вихованців.

Нагадаємо, американське видання Washington Post повідомило, що пвк «вагнера» почало шукати найманців у російських тюрмах. Групу очолює 52-річний дмитро уткін, позивний «вагнер», підполковник ГРУ та колишній спецпризначенець.