Миколаїв повністю залишився без водопостачання. Фото: tvoemisto.tv

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Аварія стала причиною припинення водопостачання по всьому Миколаєву.

В обласному центрі через аварію на водозаборі з Дніпро-Бузького лиману повністю припинено подачу води. Ремонт може зайняти декілька днів. Про це повідомило комунальне підприємство «Миколаївводоканал».

На водозаборі з Дніпро-Бузького лиману сталася аварія, тому до міста подаватись вода взагалі не буде. Скільки часу потрібно для ремонтних робіт? Наразі з цього питання визначаються фахівці ДКП «Миколаївводоканал». Скоріш за все, на ремонт піде не один день, — зазначили комунальники.

Також повідомляється, що аварія сталася не внаслідок бойових дій. Майстри намагатимуться якомога швидше відновити водопостачання.

Нагадаємо, в окупованому російськими військами Маріуполі триває гуманітарна криза, бо в місті великі проблеми із водопостачанням. Загарбники набирають воду з відкритих водойм і позиціонують її як питну та очищену, але таким чином створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.