В Енергодарі та на півдні України стався блекаут

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Ракурс

В Енергодарі, де розташована Запорізька АЕС, окупанти палять ліс неподалік від яхт-клубу. Голова Нікопольського району Євген Євтушенко повідомив, що росіяни навмисно розганяють панічні настрої у людей по обидва береги водосховища.

В результаті сталося коротке замикання. Без світла та води залишились Енергодар, Мелітополь і Бердянськ.

Знеструмлено не лише Енергодар: світла не стало у Херсоні та Новій Каховці, де знаходиться Каховська ГЕС, та у Мелітополі. У якому стані зараз Запорізька АЕС — поки що невідомо.

Про те, що Херсонська та Запорізька області частково залишилися без світла підтвердила й окупаційна «влада».

Деякі ЗМІ писали, що нібито Запорізьку АЕС зупинено. Однак наразі немає офіційної інформації.

Мер Енергодару Дмитро Орлов підтверджує повідомлення, що внаслідок ворожих обстрілів місто опинилося на межі гуманітарної катастрофи.

Енергодар вчергове опинився на межі гуманітарної катастрофи! Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів місто повністю залишилося без світла та води! Зараз з’ясовуємо, наскільки критична ситуація та чи можна її виправити найближчим часом, — повідомив мер міста.

Згодом Орлов повідомив, що в місті почали відновлювати електропостачання після аварійної зупинки.