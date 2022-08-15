ЗСУ знищили штаб «вагнерівців» у Попасній. Фото: central.asia-news.com

https://racurs.ua/ua/n173720-zsu-znyschyly-shtab-vagnerivciv-u-popasniy.html

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Штаб приватної військової компанії «Вагнера» ліквідували у Попасній.

Збройні сили України вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників російських ЗМІ. Кількість загиблих уточнюється. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК «Вагнер». Кількість загиблих уточнюється, — зазначив Гайдай.

За словами очільника області, на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію. Таким чином із повітря обстріляли три населених пункти. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, а шість із мінометів. Було випущено шість ракет.

А в Сєвєродонецьку росіяни зносять пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку квітучого міста.

В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати — нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні, — повідомив чиновник.

Нагадаємо, в повномасштабному російському вторгненні в Україну задіяні шість російських угруповань. Зокрема, найманці «Вагнера», а також окремі частини Західного військового округу та ЛНР, воюють під Бахмутом.