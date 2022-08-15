ISW назвав основні російські угруповання, які воюють в Україні. Фото: patrioty.org.ua

https://racurs.ua/ua/n173718-isw-nazvav-osnovni-rosiyski-ugrupovannya-yaki-vouut-v-ukrayini.html

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Шість основних російських угруповань задіяні в повномасштабному російському вторгненні в Україну.

Американський інститут вивчення війни виділяє шість основних географічних угруповань російських військ та інших підконтрольних росії сил — приватних військових компаній та ЛДНР. Однак жодна з цих угруповань не однорідна за своїм складом. Про це повідомляє ISW.

Зазначається, що війська Західного військового округу займають північний схід Харківської області, але цих підрозділів недостатньо для великого наступу.

На лінія Ізюм-Слов'янськ воюють переважно «добровольчі» батальйони, а також деякі частини Східного військового округу. Аналітики інституту зазначили, що «добровольчі» батальйони не лише слабо навчені, але й в основному не дотягують до штатної чисельності. В ISW вважають, що цей напрямок не пріоритетний для командування рф.

На ділянці Сіверськ-Лисичанськ задіяні частини Центрального військового округу, доповнені деякими частинами самопроголошених республік. Командувачем цим об'єднанням ISW називає командувача військами ЦВО генерал-полковника олександра лапіна. На цій ділянці оголошена російським командуванням закінчилася так звана «оперативна пауза», тому окупанти відновили спроби наступу.

Під Бахмутом воюють найманці «Вагнера», а також окремі частини Західного військового округу та ЛНР. «Вагнерівці» брали участь у більшості недавніх захоплень на цій ділянці, зокрема у взятті Вуглегірської ТЕС. Штаб найманців розміщується у Попасній в 40 км на північний схід від Бахмута. Саме цей об'єкт обстріляли з HIMARS 14 серпня.

На напрямку Авдіївка — Донецьк воюють частини ДНР. А на Півдні зосереджені самі неоднорідні угруповання. Основу російських військ в Запорізькій і Херсонській областях спочатку становили частини Південного і військового округу. Але в очікуванні українського контрнаступу сюди перекинули частини Східного військового округу, повітряно-десантних військ і росгвардії. Сама ця неоднорідність може представляти додаткову складність для російського командування.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Великої Британії заявили, що для російських окупантів новою ціллю на Донбасі є захоплення траси M04 — головного шляху під’їзду до Донецька із заходу.