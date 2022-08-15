Командування російських окупантів втекло з Херсона. Фото: glavcom.ua

https://racurs.ua/ua/n173717-komanduvannya-okupantiv-vteklo-z-hersona-oblrada.html

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Більшість представників російського військового командування виїхало з окупованого Херсона.

В Херсонській обласній раді підтвердили те, що українська артилерія дійсно знищила всі мостові переправи з Херсона через Дніпро. Таку заяву зробив голова облради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.

Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні у росіян не існує жодного логістичного маршруту — безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, розташованого біля Херсона, — сказав він.

За його словами, такі події стали причиною того, що російське військове командування дійсно залишило Херсон.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що повне руйнування мостів у Херсонській області та втеча командирів армії воєнних злочинців росії на лівий берег змусить «звичайних» солдат рф «приймати волю ЗСУ» і здаватися в полон.