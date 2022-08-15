Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Командування російських окупантів втекло з Херсона. Фото: glavcom.ua

Командування окупантів втекло з Херсона — облрада

15 сер 2022, 08:44
999

Більшість представників російського військового командування виїхало з окупованого Херсона.





В Херсонській обласній раді підтвердили те, що українська артилерія дійсно знищила всі мостові переправи з Херсона через Дніпро. Таку заяву зробив голова облради Юрій Соболевський в ефірі національного телемарафону.

Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні у росіян не існує жодного логістичного маршруту — безпечного і такого, який задовольняв би їхні військові потреби саме щодо забезпечення військового угруповання, розташованого біля Херсона, — сказав він.

За його словами, такі події стали причиною того, що російське військове командування дійсно залишило Херсон.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» повідомляли, що повне руйнування мостів у Херсонській області та втеча командирів армії воєнних злочинців росії на лівий берег змусить «звичайних» солдат рф «приймати волю ЗСУ» і здаватися в полон.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів