Удар по Антонівському мосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n173697-zahysnyky-ukrayiny-zavdaly-novogo-udaru-po-antonivskomu-mostu-video.html

Ракурс

Українські військові в ніч на сьогодні, 14 серпня, завдали нового удару по розташованому на окупованій Херсонщині Антонівському мосту через Дніпро.

Відео удару з’явилося в соцмережах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

На відео можна побачити, як ракета в темну пору доби влучає в міст, після чого він починає палати.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА зазначають, що росіянам вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, навіть продовольство з лівобережжя, а відповідно — з Криму та рф ближче до лінії фронту, щоб підкріплювати свої сили з боку Херсона.