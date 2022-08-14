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Ракурс
Удар по Антонівському мосту, скріншот відео

Захисники України завдали нового удару по Антонівському мосту — ЗМІ (ВІДЕО)

14 сер 2022, 13:19
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Українські військові в ніч на сьогодні, 14 серпня, завдали нового удару по розташованому на окупованій Херсонщині Антонівському мосту через Дніпро.





Відео удару з’явилося в соцмережах. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

На відео можна побачити, як ракета в темну пору доби влучає в міст, після чого він починає палати.

Нагадаємо, у Херсонській ОВА зазначають, що росіянам вже неможливо перекидати ні важку техніку, ні озброєння, навіть продовольство з лівобережжя, а відповідно — з Криму та рф ближче до лінії фронту, щоб підкріплювати свої сили з боку Херсона.

Джерело: Ракурс


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