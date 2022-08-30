Масштабные обыски в Запорожье устроили силовики из-за хищения гуманитарки

Масштабные обыски в Запорожье устроили силовики. Фото: СБУ

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Незаконне привласнення гуманітарної допомоги топ-посадовцями у Запорізькій області розслідують правоохоронці.

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро України 30 серпня здійснили низку обшуків у Запоріжжі. Слідчі дії відбувалися за фактом можливого розкрадання гуманітарки, яку область отримала від початку російського вторгнення. Про це повідомив прес-центр СБУ.

З обшуками правоохоронці завітали у міську раду та обласну військову адміністрацію. Також обшукувалися складські приміщення та помешкання, де проживають можливі фігуранти кримінального провадження.

У чиновницьких кабінетах у міськраді під час обшуків виявили речовини, схожі на наркотики. Їх вже направили на експертизу. Також знайшли незареєстровану вогнепальну зброю та набої й велику кількість готівки.

У спецслужбі додали, що зараз триває слідство у справі за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі) та ст. 368−5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 5 серпня Служба безпеки України влаштувала обшуки у бізнесмена Михайла Бродського, а слідчі дії тривали у справі, яка стосується незаконного видобутку піску та несплати податків протягом 2017−2019 років.