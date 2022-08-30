Мешканці окупованого Маріуполя влаштували «голодний бунт». Фото: Скріншот

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Ракурс

Російські окупанти доводять мешканців зруйнованого Маріуполя до відчаю.

Так, у місті 30 серпня відбувся перший «голодний бунт». До лугопарку імені Гурова прийшло дуже багато бажаючих отримати гуманітарну допомогу. Охочих було настільки багато, що Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги. Це призвело до невдоволення містян. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась Гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт, — написав він.

Нагадаємо, в окупованому росіянами Маріуполі триває гуманітарна криза й спостерігаються проблеми із водопостачанням. «Визволителі» не лише не забезпечують водою містян, але й позиціонують воду з відкритих водойм як питну та очищену. Таким чином вони створюють загрозу виникнення інфекційних хвороб, зокрема дизентерії.