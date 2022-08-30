Російські окупанти. Фото: news.lviv

https://racurs.ua/ua/n174255-rosiya-perekydaie-novi-syly-na-doneckyy-napryamok-harkiv-ta-zaporijjya-genshtab.html

Ракурс

Російські окупанти намагаються встановити повний контроль над територією Донеччини та утримати вже захоплені території.

Ворог посилює угрупування військ на Донецькому напрямку на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу. А частини 3-го армійського корпусу переміщуються на тимчасово зайняті території Запорізької та Харківської областей. Артилерія ворога обстріляла населені пункти Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски й Миропільське Сумської області. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 30 серпня.

На Слобожанському напрямку росіяни намагаються утримати раніше зайняті рубежі. На Харківському напрямку ворогом були обстріляні райони Харкова та 13 населених пунктів. А на Слов’янському напрямку російські РСЗВ та артилерія гатили неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля. Противник намагався наступати у напрямку Шнурків, але зазнав вогневого ураження та відійшов.

На Донецькому напрямку противник посилює угруповання військ на Курахівському напрямку за рахунок перегрупування окремих підрозділів зі складу Центрального військового округу.

У Генштабі додали, що підрозділи Збройних сил ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення. Захисники спрямували основні зусилля на вогневому ураженні ворожих пунктів управління, засобів протиповітряної оборони, складів з боєприпасами та порушенні функціонування системи логістичного забезпечення росіян.

Ворог обстріляв райони чотирьох населених пунктів на Краматорському напрямку та п’яти населених пунктів на Бахмутському напрямку. У напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута ворог хотів просунутися, але це йому не вдалося. Крім того, з декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над Кодемою, зараз там тривають бої.

Низка населених пунктів були обстріляні загарбниками на Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. Фіксували невдалі штурми росіян на напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що більшість російських підрозділів навколо Херсона, ймовірно, не укомплектовані особовим складом та залежать від крихких шляхів постачання через поромні переправи та понтонні мости через Дніпро.