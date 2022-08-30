Окупанти почали масове мародерство на Херсонщині. Фото: cripo.com.ua

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Російські окупанти почали серйозно мародерити в Херсонській області після останніх подій у регіоні.

«Визволителі» масово обкрадають приватні будинки в Херсоні та області й вивозять майно на крадених ними автомобілях. Крім того, окупанти почали поводитися ще агресивніше — лише за 29 серпня українські поліцейські відкрили 15 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та колаборантами на території регіону. Про це 30 серпня Міністерство внутрішніх справ України повідомило у Telegram.

Ворог накрив вогнем низку населених пунктів, але найбільше постраждали села Правдине та Ольгине. У цих селах обстріляні житлові будинки й зруйнована низка об'єктів цивільної інфраструктури.

Також у міністерстві повідомили про те, що на Херсонщині викрили чергового колаборанта, який добровільно обійняв посаду «голови районної військово-цивільної адміністрації». Ця особа брала участь у форумі «вместе с россией». Там поплічник кремля публічно закликав жителів району до участі у незаконному референдумі з метою приєднання Херсонської області до складу рф.

Нагадаємо, 29 серпня військові заявили, що Збройні сили України почали бої за південні регіони. Однак командування наголосило, що інформація щодо бойових дій повинна знаходитись в тиші.