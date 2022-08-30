До «слуг» у Верховній Раді приєдналися два нардепи. Фото: Новини Полтавщини

https://racurs.ua/ua/n174253-frakciya-slugy-narodu-popovnylasya-dvoma-nardepamy-hto-otrymav-mandat.html

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Фракція «Слуга Народу» у Верховній Раді отримала поповнення — приєдналися два парламентарі.

Раніше двоє «слуг» покинули стіни парламенту. Так, Андрій Костін став очільником Офісу генерального прокурора, а Ольга Совгиря була обрана суддею Конституційного суду України. Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від «Слуги Народу».Про це повідомила речниця політичної сили Юлія Палійчук у Telegram.

Сьогодні присягу народного депутата склали Олександр Васюк та Валентина Короленко, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Олександр Васюк — юрист і громадський діяч, який працював у команді Зеленського на президентських і парламентських виборах. Свого часу він співпрацював з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проектах. Останнім часом Власюк активно працює над розширенням україно-американських відносин.

А Валентина Короленко — не лише юрист, але й фінансист, яка теж працювала у Зе-команді на виборах президента та до ВРУ. Короленко має три вищі освіти й понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада призначила новим суддею Конституційного суду України народного депутата від «Слуги народу» Ольгу Совгирю. За це проголосували 293 парламентарі. А 299 депутатів погодили призначення «слуги» Андрія Костіна очільником Офісу генпрокурора.