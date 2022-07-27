Верховна Рада призначила Ольгу Совгирю суддею КСУ. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n173113-rada-pryznachyla-slugu-novym-suddeu-konstytuciynogo-sudu-yak-golosuvaly.html

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Новим суддею Конституційного суду України стала народний депутат від «Слуги народу» Ольга Совгиря.

Парламентарі 293 голосами підтримали її кандидатуру. Від «Слуги народу» Совгиря отримала 220 голосів депутатів, платформа «За життя і мир» дала 15 голосів, «За майбутнє" — 14, «Довіра» — 18, «Відновлення України» — 14, позафракційні — 12. Жодного голосу за Совгирю не дали «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос». Про це 27 липня повідомили в партії «Слуга народу».

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що на питання про складання мандату до голосування за призначення, Совгиря заявила, що ще 26 липня написала відповідну заяву в апарат парламенту.

До нового призначення Совгиря була представником Верховної Ради в Конституційному суді.

Нагадаємо, у травні Подільський районний суд Києва оголосив колишнього колову Конституційного суду України Олександра Тупицького у міжнародний розшук. Екс-суддя звинувачується у скоєнні низки кримінальних злочинів проти правосуддя, а 17 березня в умовах воєнного стану він без законних підстав виїхав з України.