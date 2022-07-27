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Ракурс
Марченко повернувся в Миколаїв - ЗСУ готуються до контрнаступу

Марченко повернувся в Миколаїв — ЗСУ готуються до контрнаступу

27 лип 2022, 15:20
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Контрнаступ на півдні України готують Збройні сили України. Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. З його слів, на Миколаївщину також повернувся генерал-майор Дмитро Марченко, який на початку війни керував обороною міста.





Марченко повертається для підсилення взаємодії між військовою адміністрацією та ЗСУ, зокрема, він відряджений для посилення роботи з партизанами на Херсонщині. Ширше його функції розкривати не буду, але є в нього завдання, які він виконуватиме і на території Миколаївської області, — сказав Кім.

Генерал-майор координуватиме роботу партизанів на окупованих територіях Миколаївщини та Херсонщини. Також він посилюватиме координацію між ЗСУ та військовою адміністрацією.

Ситуація в області контрольована, ЗСУ готуються до контрнаступу і досить ефективно проводять вогневе ураження. Це всі ми бачимо за влучанням по Антонівському мосту, — вказав Кім.

Водночас воєнні злочинці росії минулої доби завдали 21 ракетного удару та 28 артилерійських по Миколаївщині.

Джерело: Ракурс


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