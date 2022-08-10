Бунт через відсутність зарплат назріває в Маріуполі – міськрада

https://racurs.ua/ua/n173593-bunt-cherez-vidsutnist-zarplat-nazrivaie-v-mariupoli-miskrada.html

Ракурс

Бунт через відсутність заробітних плат назріває в Маріуполі. Про це повідомив радник мера окупованого воєнними злочинцями росії міста Петро Андрющенко у Телеграм.

З його слів, працівники міськводоканалу в Маріуполі не вийшли на роботу через невиплату зарплат.

В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають, що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводити руками, — написав Андрющенко.

Він додав, що 11 серпня робітники водоканалу анонсували продовження страйку.

Найсмішніше, що костянтин іващенко (гауляйтер Маріуполя) до них не йде… І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишенях Іващенка, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так, — вказав він.

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня заблокований російськими воєнними злочинцями.