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Ракурс
Бунт из-за отсутствия зарплат назревает в Мариуполе – горсовет

Бунт из-за отсутствия зарплат назревает в Мариуполе — горсовет

10 авг 2022, 21:58
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Бунт через відсутність заробітних плат назріває в Маріуполі. Про це повідомив радник мера окупованого воєнними злочинцями росії міста Петро Андрющенко у Телеграм.





З його слів, працівники міськводоканалу в Маріуполі не вийшли на роботу через невиплату зарплат.

В Маріуполі сьогодні бунт. Справжній. Міськводоканал не вийшов на роботу через невиплату заробітної плати. Взяли і не вийшли. Такий собі сюрприз окупантам, які не знають, що робити. Стріляти? Арештовувати? Розводити руками, — написав Андрющенко.

Він додав, що 11 серпня робітники водоканалу анонсували продовження страйку.

Найсмішніше, що костянтин іващенко (гауляйтер Маріуполя) до них не йде… І всі ці куратори також. Тому що гроші на зарплату розійшлися по кишенях Іващенка, Іванова, Сабліна. А людям планували знов надати пайок. Але щось пішло не так, — вказав він.

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня заблокований російськими воєнними злочинцями.

Источник: Ракурс


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