Украина разрабатывает два плана для отопительного сезона — Минэнерго

https://racurs.ua/n173592-ukraina-razrabatyvaet-dva-plana-dlya-otopitelnogo-sezona-minenergo.html

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Як Україна пройде опалювальний сезон, розповів міністр енергетики Герман Галущенка в ефірі телемарафону. У Кабінеті міністрів готують основний і запасний плани на випадок виникнення різних ситуацій під час опалювального сезону на тлі війни в Україні.

Ми розробляємо багато сценаріїв. Так звані план «А», план «Б». Всі небезпеки проходження опалювального сезону пов’язані саме з війною. Ці плани передбачають або компенсацію певного ресурсу, або певну генерацію, якщо це буде потрібно… Безумовно, є і мобільні речі (йдеться про котельні — ред.), які вже купуються і поставлятимуться, — заявив міністр енергетики.

З його слів, одним з основних планів Києва на зиму є заміщення певних ресурсів іншими в разі, якщо не буде можливості їх постачати.

Наприклад, коли ми не мали можливості постачати вугілля на генерації, ми його заміщували поставками газу. Є відповідні компенсаторні механізми, — вказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше очільник уряду Денис Шмигаль заявив, що Міністерство фінансів України має опрацювати механізм закупівлі українського газу за рахунок коштів від ренти до опалювального сезону.