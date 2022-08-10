беларусь может предоставить «добровольцев» для армии рф, заявили в МВД

https://racurs.ua/n173591-belarus-mojet-predostavit-dobrovolcev-dlya-armii-rf-zayavili-v-mvd.html

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Білоруський диктатор олександр лукашенко може надати «добровольців», які воюватимуть проти України у складі армії воєнних злочинців росії, вважають у Міністерстві внутрішніх справ. Проте ризики входження громадян білорусі у війну рф проти України наразі є мінімальними.

Я б сказав, що небезпека входження (білорусів у війну — ред.) є мінімальною. Але є два інших аспекти, про які ми також не маємо забувати. Перший момент — все ж таки ворог обстрілює наші позиції з території білорусі, зокрема, Сумщина і Чернігівщина періодично потрапляють під реактивний артилерійський вогонь, — розповів в ефірі телемарафону радник глави МВС України Ростислав Смірнов.

Інший сценарій, з його слів, пов’язаний з тим, що нині зберігається можливість й більш серйозної атаки, оскільки за 35−40 км від кордонів зосереджені «Іскандери», зокрема й на території білорусі, і їхні ракети можуть будь-якої миті полетіти у бік України.

І ще одне. Ми бачимо певні можливості того, що білорусь сама по собі і не увійде (у цю війну — ред.). Але вона може надавати добровольців, своїх військових, які будуть входити до складу батальйонно-тактичних груп рф. За великим рахунком, формально це будуть добровольці, які будуть під командуванням генштабу рф, але де-факто ми розуміємо, що це будуть білоруси, — сказав радник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, 5 серпня речник Нацгвардії Руслан Музичук заявив, що на кордоні із білоруссю не спостерігається формування ударних угруповань.