МИД призвал изолировать россиян, пока они не научатся уважать чужие границы

https://racurs.ua/n173590-mid-prizval-izolirovat-rossiyan-poka-oni-ne-nauchatsya-uvajat-chujie-granicy.html

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вказав на необхідність припинити видачу віз громадянам країни-терористки росії. Головний дипломат України звернувся до країн Європейського Союзу і «Великої сімки» (G7).

Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський цілком правильно наполягає на цьому. росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати, — написав Кулеба у Твіттер.

Заборона на видачу шенгенських віз громадянам російської федерації є однією з пріоритетних цілей нового пакета санкцій ЄС. На цьому наголосив також очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Справжній житель СРСР має бути ізольованим від цивілізованого світу. Заборона на видачу шенгенських віз росіянам — це одна з пріоритетних цілей нового пакета санкцій ЄС. Давайте допоможемо росіянам відновити нафталіновий Радянський союз у їхніх кордонах, — зазначив Єрмак у Телеграм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас закликала припинити видавати туристичні візи росіянам на поїздки до Євросоюзу. Із аналогічним закликом звернувся також президент Володимир Зеленський, який вказав на необхідність повністю заборонити в’їзд громадянам росіії до країн Заходу.