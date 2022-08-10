Два ракетоносителя рф с 16-ю «Калибрами» остаются в Черном море

https://racurs.ua/n173582-dva-raketonositelya-rf-s-16-u-kalibrami-ostautsya-v-chernom-more.html

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Кількість ворожих кораблів у Чорному морі назвало Оперативне командування «Південь». Там зазначили, що нині в акваторії моря починається шторм, тому 10 кораблів та катерів російського флоту щільніше притискаються до віддалених районів узбережжя тимчасово окупованого Криму задля уникнення вогневого ураження від Збройних сил України.

Але два надводних ракетоносії тримають напоготові 16 ракет типу «Калібр», а один великий десантний корабель — своєю присутністю позначає, що висадка десанту гіпотетично не виключена, — йдеться у повідомленні.

Водночас функціонування «зернових коридорів» під контролем Стамбульського координаційного центру і міжнародними гарантіями триває. Вчора ще два судна вийшли в рейси і одне прибуло під завантаження.