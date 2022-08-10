Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
ВСУ «аккуратно» вывели из строя мост возле Каховской ГЭС

ВСУ «аккуратно» вывели из строя мост возле Каховской ГЭС (ВИДЕО)

10 авг 2022, 20:05
999

Міст біля Каховської ГЕС у Херсонської області вивели з ладу Збройні сили України. Про це 10 серпня повідомило Оперативне командування «Південь».





Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве, — вказали в ОК «Південь».

Раніше ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах у Херсонській області, які мають стратегічне значення для російсько-окупаційних військ.

Влучання досить поважні — як по Антонівському мосту, так і по Каховському, — заявила тоді керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаївщини, вказав, що вражати міст у районі Каховської ГЕС складно через наявність об'єктів критичної інфраструктури (затворів дамби).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров