ЗСУ “акуратно” вивели з ладу міст біля Каховської ГЕС

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Міст біля Каховської ГЕС у Херсонської області вивели з ладу Збройні сили України. Про це 10 серпня повідомило Оперативне командування «Південь».

Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве, — вказали в ОК «Південь».

Раніше ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах у Херсонській області, які мають стратегічне значення для російсько-окупаційних військ.

Влучання досить поважні — як по Антонівському мосту, так і по Каховському, — заявила тоді керівниця пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, генерал-майор Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаївщини, вказав, що вражати міст у районі Каховської ГЕС складно через наявність об'єктів критичної інфраструктури (затворів дамби).