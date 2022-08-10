Затор на Керченском мосту – паника россиян попала на видео

https://racurs.ua/n173579-zator-na-kerchenskom-mostu-panika-rossiyan-popala-na-video.html

Ракурс

Вибухи на авіабазі в Новофедорівці змусили росіян, які перебували на території тимчасово окупованого Криму, вкрай емоційно реагувати на затори, що утворилися на Керченському мосту. Втікаючи з окупованого українського півострова одна з росіянок заявила, що «жила тут як у себе вдома, тому зовсім не хоче їхати».

На відеозаписі, опублікованому у соцмережах, громадянка країни-агресора крізь сльози розповіла про те, як їй подобалося жити на окупованому півострові і що вона не хоче повертатися в росію.