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Ракурс
Затор на Керченском мосту – паника россиян попала на видео

Затор на Керченском мосту — паника россиян попала на видео

10 авг 2022, 19:30
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Вибухи на авіабазі в Новофедорівці змусили росіян, які перебували на території тимчасово окупованого Криму, вкрай емоційно реагувати на затори, що утворилися на Керченському мосту. Втікаючи з окупованого українського півострова одна з росіянок заявила, що «жила тут як у себе вдома, тому зовсім не хоче їхати».





На відеозаписі, опублікованому у соцмережах, громадянка країни-агресора крізь сльози розповіла про те, як їй подобалося жити на окупованому півострові і що вона не хоче повертатися в росію.

Источник: Ракурс


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