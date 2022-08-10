На аэродроме в Крыму стояли 30 истребителей рф, заявили в МВД

https://racurs.ua/n173578-na-aerodrome-v-krymu-stoyali-30-istrebiteley-rf-zayavili-v-mvd-foto.html

Ракурс

На аеродромі в Криму стояли 30 російських винищувачів. Про це у Фейсбук 10 серпня повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. З його слів, для виробництва такої кількості винищувачів-бомбардувальників авіаційній галузі росії потрібно щонайменше півтора роки.

Геращенка опублікував світлини, які зробив безпілотник за кілька годин до вибухів. Також він перелічив авіатехніку, яку воєнні злочинці рф розмістили на авіабазі. Йдеться про: