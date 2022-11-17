россия бьет по газодобыче, бомбят «Южмаш» - Шмыгаль

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росія б'є по газовидобутку України, а також по «Південмашу» у Дніпрі.

Про це 17 листопада повідомив Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

Прем'єр-міністр заявив, що нові удари росії спрямовані по об'єктах газовидобутку.

Поки що над Києвом летять ракети. Зараз бомблять наш газовидобуток, бомблять наші підприємства в Дніпрі, «Південмаш», — сказав Шмигаль, виступаючи на Київському міжнародному економічному форумі.

За останньою інформацією, внаслідок ракетного обстрілу Дніпра постраждали четверо людей, у тому числі 15-річний хлопець, повідомив мер Борис Філатов.

Попередній масштабний ракетний удар росіян по Дніпру стався 16 липня. Тоді він також припав на держпідприємство Південний машинобудівний завод імені Макарова (Південмаш) та на вулицю Робочу, яка йде від заводу.

Нам ракетами розвалили кілька разів аеропорт, лупили по всіх околицях міста, стріляли по мосту прямо в центрі, розбомбили нафтобазу та СТО, але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але зрозуміє. Марно. І ось прилетіло на ПМЗ та в район Робочої, — написав тоді мер Філатов.

Як уточнив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, від ударів російських ракет у Дніпрі загинули щонайменше троє людей, зокрема водіїв автобуса. Ще 16 дістали поранення.