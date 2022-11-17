Дело MH17 – суд в Гааге установил, кто сбил самолет

https://racurs.ua/n176892-delo-mh17-sud-v-gaage-ustanovil-kto-sbil-samolet.html

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Сьогодні суд Гааги 17 листопада розпочав оголошення вироку у справі про катастрофу пасажирського літака «Боїнг» рейсу MH17.

Наразі там зробили заяву про те, росія контролювала угрупування днр, а саме селище Первомайське, звідки була запущена ракета із зенітного ракетного комплексу «Бук-М1» по лайнеру MH17.

Суд встановив, що російська федерація мала загальний контроль над так званою днр з квітня 2014 року. Багато ватажків сепаратистів були тісно пов’язані з керівництвом Росії. Зокрема, «прем'єр-міністр» Олександр Бородай називав радника путіна Владислава Суркова «своєю людиною у Кремлі». Крім того, Кремль погоджував призначення на «міністерські пости» та координував постачання російських озброєнь на Донбас, — заявив головуючий суддя.

Суд визнав версію обвинувачення — доведеною і скоро оголосить вирок.

Як випливає з висновків суду, екіпаж ЗРК вважав, що наноситься удар по військовому літаку, проте ця помилка не применшує злочинного наміру.

Слідству та суду не вдалося з’ясувати, хто конкретно наказав про запуск. Встановлено, що обвинувачені не були єдиною групою, як стверджувала прокуратура, але мали відношення до застосування ЗРК «Бук».

Рейс МН-17 був збитий у небі над Донбасом у 2014 році. Внаслідок катастрофи «Боїнга» загинуло 298 людей.

Судовий розгляд у Нідерландах зайняв два з половиною роки і відбувався за відсутності підсудних — трьох громадян росії та одного громадянина України. Фігуранти справи — Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Вісім років тому всі вони перебували у військовому керівництві фейкової днр.

За версією звинувачення, вони були причетні до доставки російського ЗРК «Бук», який збив малайзійський лайнер. Звинувачення запросило для них довічні терміни. Самі фігуранти справи не визнають провини.

росія також заперечує свою причетність до краху «Боїнга» і завзято називає справу «політичним замовленням». При цьому суд у Нідерландах розглянув аргументи, подані Москвою.