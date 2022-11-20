Фото с места падения ракеты в Пшеводуві. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n177005-vzryv-rakety-v-pshevoduve-polskie-vlasti-rasskazali-o-hode-rassledovaniya.html

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Розслідування вибуху ракети у польському Пшеводуві поки не дозволило з’ясувати, звідки була запущена ракета, яка вибухнула на території Польщі.

Фахівці поки не встановили місце запуску ракети, яка вбила двох поляків. Про це 20 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив під час прес-конференції в Гельсінкі, повідомляє Polskie Radio.

Ми цього ще не знаємо. Нехай над цим працюють фахівці, слідчі. Ми запросили до розслідування експертів з українського боку, а також міжнародних, з НАТО, американських, — відповів глава уряду на запитання про те, чи визнає українська сторона, що це була їхня ракета.

Польський прем'єр додав, що у слідчих є докази з камер прикордонників, але вони не показують зі стовідсотковою достовірністю, звідки запустили ракету. Моравецький додав, що необхідно й далі збирати докази, а розслідування триватиме деякий час.

Також польська влада зазначила, що Польща прагне до того, щоб розслідування було повністю прозорим, а в Києві були впевнені, що результати будуть доведені.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Польщі впала російська ракета. Глава держави наголосив, що вище військове командування поінформувало його про те, що це була не українська ракета.