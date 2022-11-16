Володимир Зеленський не сумнівається, що ракета, яка впала у Польщі, не була українською. Фото:

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Президент Володимир Зеленський не сумнівається в тому, що в Польщі впала не українська ракета.

Вище військове командування поінформувало главу держави про те, що це була не українська ракета. Президент додав, що «не може їм не довіряти». Про це Зеленський заявив 16 листопада під час прес-конференції.

Я не сумніваюся у вечірній доповіді мені особисто — від командувача Повітряних сил до головнокомандувача Валерія Залужного — у тому, що це була не наша ракета та не наш ракетний удар, — зазначив він.

Також український лідер переконаний, що фахівців з України необхідно допустити до місця трагедії, щоб вони взяли участь у розслідуванні. Зеленський вірить, що така можливість буде.

Я хочу, щоб ми були справедливими, і якщо це було використання нашої ППО, то я хочу цих доказів. Спочатку слідство, доступ і дані, які у вас є, — сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готова передати наявні у докази російського сліду в падінні ракети на території Польщі. Київ попросив невідкладно надати доступ до місця вибуху, щоб долучитися до розслідування.

Польський президент Анджей Дуда у відповідь зазначив, що Польща і США повинні домовитися, перш ніж Україна зможе взяти участь у розслідуванні ракетного удару по Пшеводову, внаслідок якого загинуло двоє польських громадян.