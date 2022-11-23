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Ракурс

Зеленский выступит на срочном заседании Совета безопасности ООН

23 ноя 2022, 20:14
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Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.





Про це повідомило агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).

Источник: Ракурс


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