Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).

https://racurs.ua/ua/n177104-zelenskyy-vystupyt-na-terminovomu-zasidanni-rady-bezpeky-oon.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський виступить на терміновому засіданні Ради безпеки ООН в середу, присвяченому останнім ракетним ударам росії, які призвели до відключення електроенергії в Україні та в сусідній Молдові.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на дипломатичні джерела.

Зеленський виступить на екстрених дебатах, скликаних на прохання України, які повинні початися о 16:00 за місцевим часом в Нью-Йорку (о 23:00 за Києвом).