Генштаб ВСУ: 10-15 тысяч белорусов готовы принять участие в войне

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Орієнтовно 10−15 тис. працівників силових відомств білоруського режиму готові взяти участь у військовій агресії росії проти України.

Про це заявив 24 листопада заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center.

З його слів, головним чинником того, що білоруські силовики підуть воювати проти України є можливість отримання високого матеріального забезпечення. Разом з тим, у Генштабі ЗСУ вважають низькою готовність армії білорусі проводити самостійні наступальні дії.

Близько 10−15 тис. особового складу силових структур республіки білорусь готові взяти участь у «спеціальній військовій операції» рф. Насамперед через привабливість високого грошового забезпечення, — розповів він.

Громов також повідомив, що на території підконтрольної росії країни наразі перебуває близько 9 тис. російських військових. Там також розгорнуто велику кількість військової техніки окупантів, зокрема авіацію, яка регулярно виконує польоти.

Нагадаємо, на початку листопада ЗСУ назвали план дій на випадок повторного вторгнення з боку білорусі. При цьому українські військові опублікували звернення до білорусів, у якому повідомили, як правильно здатися в полон.