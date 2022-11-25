Украина в темноте и без россии — Мы и без света видим, что вы террористы

https://racurs.ua/n177136-ukraina-v-temnote-i-bez-rossii-my-i-bez-sveta-vidim-chto-vy-terroristy.html

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Блекаут в Україні висушив крани, вихолодив батареї і занулив поділки зв’язку на смартфонах. Темнота, холод, відсутність води та невідомість. Але без кадирівців та решти воєнних злочинців з Росії.

Ми і без світла бачимо, що ви терористи, — писали тисячі українців у соцмережах.

Писали та ходили готувати їжу до сусідів, у яких вдома газова, а не електроплита. Інші стали у чергу до бюветів з водою. Ще ніколи українці добровільно не відвідували поліцію, тим більше не йшли від неї щасливими — пункти обігріву відкрилися у поліційних відділках.

Без легкої паніки не обійшлося, вона трохи нагадувала перші дні війни у лютому. Старші люди, які пригадують за розповідями реалії Другої світової, кинулися купувати хліб. Його не змогли у перші години достатньо спекти. У супермаркетах скупили всі свічки, батарейки, акумулятори та кабелі.

Центрами життя стали АЗС. Сюди їхали за паливом для авто, генераторів і кавою.

У Києві на автозаправну станцію привезли маленьку дівчинку, аби під'єднати до електромережі потрібний для її життя інгалятор.

Уряд готувався до блекауту та у лічені години в країні відкрилися кілька сотень так званих «Пунктів незламності». Навіть їхня назва мала означати, що мета терористів марна — в Україні розуміють, чому сидять без світла і хто його вимкнув.

Цей пункт — зазвичай намет рятувальної служби, який стоїть у людному місці чи в школі. Тут працює генератор, можна випити теплого напою, зарядити гаджет, поговорити, у деяких можна приєднатися до інтернету через Старлінк.

Такі точки стали мегапопулярними у перші дні блекауту. Щоб потрапити всередину чи поставити павербанк на зарядку, треба потанцювати в черзі на морозі.

Торгівля процвітає навіть у темряві і без інтернету. Лампи приєднувалися до генераторів, інколи напряму до акумуляторів у торговельних залах. Між кабелів сновигали покупці. Касири приймали зазвичай готівку, але можна було розрахуватися і карткою, перекинувши гроші електронним платежем. Фінансова система вистояла, як і в перші дні війни, а більшість банків скасували комісію за зняття готівки з рахунків інших установ.

Нацбанк навіть збільшив ліміт зняття у банкоматах, адже у найважчі години в країні працювала тільки п’ята частина банкоматів.

Адаптація — працюємо, коли є струм

Ще у жовтні, після перших ударів по енергетиці та відключень українці зрозуміли, що слід прилаштовуватися до нового ритму життя, тобто працювати та робити домашні справи тоді, коли є струм.

Тож є люди, які о 3 ночі варять борщ, миють підлоги та ставлять прання. Коли з’являється напруга, слід передусім поставити на зарядку гаджети, акумулятори, павербанки. Шум пилососа чи міксера посеред ночі — також не дивина.

Часто на всі ці процедури відводиться година чи дві, адже енергетики змушені вдаватися до аварійних відключень.

Змусити не скиглити та не виходити на вулиці з протестами допомагає думка про військових, які мерзнуть в окопах і в таких умовах тримають фронт. А ще є приклад звільненого у листопаді Херсона, який понад два тижні без світла, тепла і води.

Тому, коли є світло, люди роблять домашні справи, донатять на армію і сміються над «немитою росією», пригадуючи відомий вірш Лермонтова.

Війна імперії зла й віковічної темряви з енергетичною інфраструктурою України. Усе це настільки символічно, що історики майбутнього, які досліджуватимуть період блекаутів, подумають, що це якісь метафори й алегорії. Це схоже казку Корнія Чуковського про тупого крокодила, що ковтнув сонце, — розповідає екс-нардеп та блогер Віталій Чепинога.

Звичайно, знайшлося місце для жартів. Світлана Божко розповіла, як зварити фірмову «Каву по-київськи». Вона готується при відсутності електрики і газової плити на сухому спирту.

Переверніть каструлю, на її дно покладіть одну таблетку сухого спирту. У турку налийте питної води, яку ви запасли, і тримайте її над запаленим спиртом. За 2−3 хвилини вода має закипіти, всипте в турку молоту каву за смаком. Запах кави змішується із незвичним запахом горілого спирту. Можна додати в каву дрібку кориці, кардамону або ванілі. Тоді її запах і смак матимуть нотку домашнього затишку. Кава по-київськи має бути міцною, як характер киян, у неї гіркий присмак наших тривог і пекучий смак нашої волі до перемоги. Її краще пити, дивлячись в небо, навіть якщо воно затягнуто туманом або димом від недавніх ракетних обстрілів. Перед першим ковтком слід послати всесвіту правильний меседж.

В Україні може не бути електрики, але світло у наших душах є завжди.

Волонтер, а у звичайному житті науковець Антон Сененко не перестає дивуватися — блекаут не зупинив потік грошей і допомоги для армії. Коли він зміг знайти місце з інтернетом і перевірив пошту та месенджери, то дізнався, що країна після ударів та вимкнення електроенергії не зупинилася. Хтось виготовив пічки-«буржуйки» для фронту і просив відвезти їх на Бахмут, інші завершували ремонт трьох авто, які Антон купив за народні гроші, на кордон прибула партія теплого одягу та генераторів.

Діти увечері при світлі свічок малюють рисунки, що лягатимуть на торпеди автівок для армії. Енергетики крутять дроти, водоканал крутить вентилі. Країна опирається. Я не знаю, на що сподіваються росіяни, завдаючи удару по цивільній інфраструктурі, але щось у них точно іде не так, — розповідає Сененко.

Фінансовий аналітик Сергій Фурса закликає ставитися до поточної ситуації як до хвороби — тимчасової проблеми, яку треба перетерпіти. І так само ставитися до росії — як до небезпечного вірусу, який треба перемогти.

Від нього не можна одужати за один день. Він забирає в тебе сили, який може вбити, якщо з ним не боротися, якщо твій організм буде за слабким. Коли ти хворієш, ти не йдеш на компроміси з вірусом. Ти не кажеш, що вірус точно переміг. Ні, ти лікуєшся, підсилюєш свій імунітет, а потім ти одужаєш. Росія просто хвороба. І нам потрібен час, щоб одужати. І одужання — це ніколи не приємний процес. Але іншого вибору просто немає, — написав Фурса.

Звісно, ми бачимо, що у когось здають нерви — люди починають обурюватися тим, що частина вулиці має світло, а іншу вимикають чи не щодня. В мережі гуляють конспірологічні версії про експорт українського струму в Європу. Мовляв, це також причина відключень.

Так чи інакше, але суворіші випробування для українців попереду. Цей блекаут стався за поганої, мокрої погоди, але все ж тільки при кількох градусах морозу. Щоб вдарити сильніше і примусити Україну до переговорів, росіяни можуть повторити атаку і в 10-градусний мороз.

Юрій Конкевич