РФ продолжает разворачивать армию в беларуси, там уже 12 тыс. мобилизованных - ЦНС

https://racurs.ua/n177149-rf-prodoljaet-razvorachivat-armiu-v-belarusi-tam-uje-12-tys-mobilizovannyh-cns.html

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Росія продовжує розгортати підрозділи окупаційної армії на території білорусі. Про це 25 листопада повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на білоруське підпілля.

Відомо, що росіяни розгорнули близько 63 наметів в районі населеного пункту Бабуничі (Гомельська область). Загалом на території країни уже розміщено до 12 тис. мобілізованих росіян, — йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, потрапити в білорусь — привілей для російських солдатів, оскільки там умови на полігонах набагато кращі, аніж в рф.

Збройні сили білорусі повністю забезпечують потреби контингенту армії ворога. Фактично росіяни взяли під контроль спільне угруповання військ, що свідчить про втрату білоруссю суверенітету.

Раніше ЦНС з посиланням на дані білоруських партизан повідомляв, що росіяни перекинули до країни інженерні війська для будівництва казарм.

Нагадаємо, норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в Мачулищах, які компанія Planet Labs зробила 18 і 31 жовтня. На фото видно три МіГ-31К ВКС рф, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 «Кинджал». Згодом білоруська служба «Радыё Свабода» з посиланням на супутникові знімки Planet Labs повідомило, що на полігонах білорусі, крім російських літаків МіГ-31К і контейнерів, де можуть зберігатися ракети «Кинджал», з’явилися намети з російськими військовими.

За оцінками Генерального штабу ЗСУ, 10−15 тисяч білоруських силовиків готові воювати проти України заради грошей.