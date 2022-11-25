Задержанный агент рф. Фото: СБУ

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Російський агент був затриманий у Києві співробітниками Служби безпеки України.

Контррозвідка викрила ще одного впровадженого в Україну агента фсб росії, якого за місяць до повномасштабного вторгнення перекинули з Криму до столиці. Він ніби відвідував родичів і перебував у «сплячому режимі». Активізувався зловмисник після вказівок із москви. Про це 25 листопада повідомили в прес-центрі СБУ.

Представник окупантів мав збирати розвіддані про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Отримувану інформацію він повинен був передати ворогу й готувати диверсії проти ЗСУ та правоохоронців.

Слідчі встановили, що на ворога працював колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі. Зрадник перейшов на бік ворога, а згодом його завербувала російська федеральна служба безпеки. Колишній міліціонер пройшов оперативно-бойову підготовку на базі навчальних центрів російської спецслужби і очікував подальшого перекидання на підконтрольну українській владі територію. Таку команду йому зали за місяць до вторгнення.

Зловмисник, перебуваючи на підконтрольній Україні території, намагався сформувати розгалужену мережу інформаторів — використовував свої зв’язки серед екс-правоохоронців і представників кримінальних кіл. Затримати ворожого поплічника вдалося внаслідок багатоетапної спецоперації.

Під час обшуків у нього виявили внутрішній паспорт громадянина рф та російський паспорт для виїзду за кордон, мобільний телефон із листуванням з фсб та інші докази роботи на ворога. Агенту рф повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у жовтні СБУ затримала зрадника, який шпигував за позиціями американської та британської зброї на південному напрямку, зокрема шукав позиції реактивних систем HIMARS і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.