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Ракурс
СБУ задержала предателя из МВД. Фото: СБ Украины

Предатель из МВД хотел передать врагу данные о бойцах ГУР и «Азова» — СБУ (ВИДЕО)

25 ноя 2022, 21:20
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Служба безпеки України затримала екс-співробітника МВС України, який хотів передати росіянам флешку з даними про українських силовиків та військових.





Викрили зрадника, який вирішив перейти на бік країни-агресора, військова контррозвідка та слідчі спецслужби. Свою «користь» ворогу він намагався довести тим, що зібрав засекречену інформацію про керівництво та кадрових співробітників силових відомств України — співробітників СБУ, ГУР, лідерів руху «Азов», а також військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Про це 25 листопада повідомили в прес-службі СБ України.

З’ясувалося, що чоловік планував особисто передати дані до посольства рф у Будапешті на флешці. Втім співробітники СБУ затримали його на пункті пропуску під час спроби перетнути державний кордон. Виявилося, що затриманий, який жив у Білій Церкві, був не лише активним прибічником «русского мира», але очікував на «підвищення» від окупантів — розраховував стати «головним поліцейським» Києва та Київської області у разі захоплення регіону.

В СБУ зазначили, що зловмисник перебував на прямому контакті із російським диверсантом ігорем безлером, а також підтримував дружні зв’язки з іншими представниками так званої «міліції» самопроголошеної ДНР.

Під час обшуків у фігуранта кримінальної справи знайшли пістолет Макарова, символіку терористичної організації ДНР та забороненої в Україні комуністичної партії.

СБУ затримала зрадника з МВС. Фото: СБ України

СБУ затримала зрадника з МВС. Фото: СБ України

Нагадаємо, 25 листопада СБУ затримала в Києві російського агента, який прибув з тимчасово окупованого Криму готувати диверсії. Зловмисником виявився колишній співробітник кримської міліції.

Источник: Ракурс


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