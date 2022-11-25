В результате российских обстрелов погибли 15 человек. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/n177170-obstrely-hersona-okkupanty-ubili-15-chelovek-35-poluchili-raneniya.html

Ракурс

Роcійські обстріли Херсона призвели до багатьох смертей та десятків поранених серед цивільного населення.

Жертвами обстрілів стали 15 осіб, а ще 35 мирних жителів дістали поранення. Сере постраждалих — дитина. Такі результати обстрілів з 20 по 25 листопада. Загалом в обласному центрі було зафіксовано 75 «прильотів». Про це повідомила очільниця Херсонської міськради Галина Лугова під час брифінгу.

А прес-служба Херсонської міської ради у Telegram поінформувала, що такі результати обстрілів з 20 по 25 листопада. А через масований ворожий обстріл, який відбувся 24 листопада, постраждали приватні та багатоповерхові будинки, сталася сильна пожежа. Було евакуйовано 58 жителів обласного центру, у тому числі 22 дитини. Цим людям надали гаряче харчування, притулок на ніч та необхідну медичну допомогу. Ці мешканці вирішили тимчасово виїхати з міста.

Нагадаємо, 24 листопада російські окупанти обстріляли житловий район Херсона з артилерії та реактивної системи залпового вогню. Внаслідок агресії загинули четверо осіб, ще шестеро містян дістали поранення.