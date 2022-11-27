Генераторы спасают, но из-за них и погибают - в Украине участились смерти от угарного газа

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У зведеннях поліції з’являється дедалі більше повідомлень про те, що люди загинули через чадний газ — то в багатоквартирному будинку, то в приватному.

На Одещині 27 листопада загинули двоє людей внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

Медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через роботу генератора у гаражі на подвір’ї приватного будинку.

На Київщині від отруєння чадним газом загинув чоловік, який тримав генератор в приміщенні.

За словами начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова, інцидент стався у селі Бобриця. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину госпіталізували.

Ще один інцидент з отруєнням стався в Гостомелі, там отруїлась ціла родина: 72-річна бабуся, 4-річна онука, 48-річний батько сімейства та його старша 12-річна донька.

На початку листопада трагедія сталася і в Софіївській Борщагівці під Києвом: від чадного газу загинуло подружжя та 17-річна дівчина. 11 листопада до поліції звернувся представник одного із вишів: двоє курсантів не з’явились на навчання — це 22-річне подружжя з Софіївської Борщагівки.

Коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом. У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву, — повідомив очільник поліції Київщини.

5 листопада у Балаклії Харківської області родина із 4-х осіб, зокрема двоє діток, отруїлася чадним газом

Через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки, щоб у помешканні було тепліше.

Як додають у поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.

Через масовані ракетні обстріли з боку рф українська енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Тому українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. У МОЗ оприлюднили пам’ятку щодо можливої загрози отруєння чадним газом.

Портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому дотримання правил безпеки при роботі з ними суворо обов’язкове.

Важливі поради щодо їх використання: