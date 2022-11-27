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Генераторы спасают, но из-за них и погибают - в Украине участились смерти от угарного газа
Генераторы спасают, но из-за них и погибают — в Украине участились смерти от угарного газаhttps://racurs.ua/n177222-generatory-spasaut-no-iz-za-nih-i-pogibaut-v-ukraine-uchastilis-smerti-ot-ugarnogo-gaza.htmlРакурс
У зведеннях поліції з’являється дедалі більше повідомлень про те, що люди загинули через чадний газ — то в багатоквартирному будинку, то в приватному.
На Одещині 27 листопада загинули двоє людей внаслідок отруєння чадним газом від генератора.
Медики знайшли тіла 14-річного підлітка та 77-річного чоловіка, які загинули через роботу генератора у гаражі на подвір’ї приватного будинку.
На Київщині від отруєння чадним газом загинув чоловік, який тримав генератор в приміщенні.
За словами начальника ГУ Нацполіції у Київській області Андрія Нєбитова, інцидент стався у селі Бобриця. У результаті отруєння загинув голова родини, його дружину госпіталізували.
Ще один інцидент з отруєнням стався в Гостомелі, там отруїлась ціла родина: 72-річна бабуся, 4-річна онука, 48-річний батько сімейства та його старша 12-річна донька.
На початку листопада трагедія сталася і в Софіївській Борщагівці під Києвом: від чадного газу загинуло подружжя та 17-річна дівчина. 11 листопада до поліції звернувся представник одного із вишів: двоє курсантів не з’явились на навчання — це 22-річне подружжя з Софіївської Борщагівки.
Коли з дозволу рідних зламали двері, знайшли загиблих із характерними ознаками отруєння чадним газом. У цьому ж будинку на четвертому поверсі (по цьому ж стояку) виявили і тіло 17-річної дівчини, яка також загинула від отруєння. В обох квартирах було встановлено автономні газові котли для обігріву, — повідомив очільник поліції Київщини.
5 листопада у Балаклії Харківської області родина із 4-х осіб, зокрема двоє діток, отруїлася чадним газом
Через низьку температуру в оселі сім’я іноді включала газові конфорки, щоб у помешканні було тепліше.
Як додають у поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та газової служби під час огляду встановили, що у квартирі газова витяжка засмічена та не функціонувала.
Через масовані ракетні обстріли з боку рф українська енергетична інфраструктура зазнала значних руйнувань. Тому українці завчасно почали готуватися до зими: обладнують будинки генераторами, пічками і іншими нагрівальними приладами. У МОЗ оприлюднили пам’ятку щодо можливої загрози отруєння чадним газом.
Портативні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки, тому дотримання правил безпеки при роботі з ними суворо обов’язкове.
Важливі поради щодо їх використання:
купуйте лише сертифіковану продукцію тільки в ліцензованих точках продажу. Уважно дотримуйтесь інструкцій виробника.
генератори та паливо повинні використовуватися тільки на відкритому повітрі на відстані не менше 6 метрів від вікон, дверей та гаражів.
тримайте генератор сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом.
перед заправкою дайте генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.
електрогенератор під час роботи виділяє токсичний чадний газ, тому встановіть спеціальні детектори.
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