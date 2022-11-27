СМИ назвали причину смерти руководителя дипломатии режима лукашенко

https://racurs.ua/n177231-smi-nazvali-prichinu-smerti-rukovoditelya-diplomatii-rejima-lukashenko.html

Ракурс

Причина раптової смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея — інфаркт.

Про це 27 листопада повідомило білоруське видання «Наша Ніва».

Макей був удома в Дроздах, коли у нього стався серцевий напад. Він вчасно не звернувся за медичною допомогою, оскільки не сприйняв свого стану всерйоз, — йдеться у публікації.

Нагадаємо, Макей помер на 65 році життя. Останні 10 років урядовець відповідав за зовнішню політику білорусі.

Цей міністр мав імідж найпрозахіднішого чиновника білорусі та вважався провідником політики «багатовекторності». Він обіцяв, що російських військ після навчань не залишиться, хотів бути покараним за вірність і розводив курей.

Макей помер у віці 64 років. Понад 10 років він був міністром закордонних справ. Свою кар'єру керівника відомства розпочав із лібералізації та налагодження зв’язків із Заходом. Але останні два роки ознаменувалися загрозами громадянському суспільству та конфліктами з усіма сусідами, крім росії.