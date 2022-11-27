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СМИ назвали причину смерти руководителя дипломатии режима лукашенко
СМИ назвали причину смерти руководителя дипломатии режима лукашенкоhttps://racurs.ua/n177231-smi-nazvali-prichinu-smerti-rukovoditelya-diplomatii-rejima-lukashenko.htmlРакурс
Причина раптової смерті глави МЗС Білорусі Володимира Макея — інфаркт.
Про це 27 листопада повідомило білоруське видання «Наша Ніва».
Макей був удома в Дроздах, коли у нього стався серцевий напад. Він вчасно не звернувся за медичною допомогою, оскільки не сприйняв свого стану всерйоз, — йдеться у публікації.
Нагадаємо, Макей помер на 65 році життя. Останні 10 років урядовець відповідав за зовнішню політику білорусі.
Цей міністр мав імідж найпрозахіднішого чиновника білорусі та вважався провідником політики «багатовекторності». Він обіцяв, що російських військ після навчань не залишиться, хотів бути покараним за вірність і розводив курей.
Макей помер у віці 64 років. Понад 10 років він був міністром закордонних справ. Свою кар'єру керівника відомства розпочав із лібералізації та налагодження зв’язків із Заходом. Але останні два роки ознаменувалися загрозами громадянському суспільству та конфліктами з усіма сусідами, крім росії.
Екс-дипломат Мацукевич у коментарі «Салідарності» заявив, що Макей міг стати наступником лукашенка в серпні 2020 всупереч волі диктатора.
16 лютого 2022 року під час спільних російсько-білоруських навчань «Союзна рішучість — 2022» Макей обіцяв, що російські військові поїдуть.
Після навчань у білорусі не залишиться жодного російського військовослужбовця і жодної одиниці бойової техніки росії, — заявляв він.
Як зараз відомо, солдати не лише залишились, а й напали на Україну з білоруської території.
Частина ЗМІ пише, що Макей нібито добре розумів, у що втягнули білорусь Москва та олександр лукашенко. На початку квітня 2022 року у нього вирвався дивний вислів: «Краще бути страченим за вірність, ніж за зраду».
У кулуарах він нібито просив Захід рятувати Лукашенка від росії, а провину за війну в Україні поклав на «колективний Захід».
Саме Захід зробив цей конфлікт неминучим — не лише своїм рішенням щодо розширення НАТО, а й відмовою розглядати пропозиції своїх опонентів, — говорив він.
Коли росія проводила на окупованих територіях України так звані референдуми, Макей заявив, що білорусь спостерігатиме за ситуацією і ухвалить рішення про визнання їх результатів «відповідно до національних інтересів».
Радник Світлани Тихановської — Франак Вечорка стверджував, що в кулуарах ООН Макей зустрічався з представниками іноземних делегацій та переконував їх, що настав час перевернути сторінку, бо треба рятувати лукашенка від росії. Інакше відбудуться такі ж референдуми, як в Україні.
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