Во время обысков в УПЦ МП нашли пропаганду, которая отрицает существование Украины

Обыски в УПЦ МП. Фото: СБУ

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Священники УПЦ Московського патріархату у двох областях зберігали пропагандистські матеріали, що заперечують існування України.

СБУ та Нацполіція провели обшуки на території Почаївської духовної семінарії та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Оперативники знайшли літературу, в якій заперечується існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність. У цій пропаганді наголошувалося, що Україна — «штучно створена держава». Про це 28 листопада повідомили в прес-центрі Служби безпеки України.

Також у представників вищевказаної конфесії знайшли брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Авторами цієї літератури були російські діячі, а надрукована вона була видавництвами на території країни-агресора.

Крім того, спецслужба вивчає походження зразків символіки «великого войска Донского», яку виявили в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії — були знайдені шеврони цього угруповання, яке у 2014 році допомагало окупантами захоплювати Донбас.

В СБУ зазначили, що ці докази є підставою для відкриття двох кримінальних проваджень за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України, — додали в спецслужбі.

Нагадаємо, 27 листопада в СБУ повідомили, що проводять контррозвідувальні безпекові заходи на території єпархіального управління та культової споруди єпархії УПЦ МП в Івано-Франківську.